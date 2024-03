Emergenza furti senza fine. A Strettoia ladri messi in fuga: "La frazione è troppo buia"

La loro cena è stata interrotta da rumori sospetti provenienti dalla camera. Purtroppo avevano ragione di sospettare dato che la persiana era stata appena rotta con un trapano e anche il vetro della finestra era spaccato. "Chi c’è là fuori?" hanno urlato i proprietari, con i ladri in fuga e l’ennesima serata da incubo per la frazione di Strettoia, da mesi nel mirino dei malviventi. Il furto mancato risale a mercoledì sera ed è avvenuto in via Pergolone, ma è molto probabile che si tratti della stessa banda avvistata e messa in fuga poco più tardi ora in via Cafaggio, con le pattuglie di carabinieri e polizia subito sul posto per cercare di acciuffare i seminatori di cotanta apprensione.

Nel caso di via Cafaggio i cittadini hanno riferito di aver inseguito due uomini con il passamontagna fino al rio Bonazzera, al confine con Seravezza, dopo di che i malviventi si sono dileguati scappando in direzione Massa. Oltre a chiamare le forze dell’ordine, ai cittadini non è rimasto che informare tutta la frazione con un tam-tam sui telefoni e sui social. Scene già viste troppe volte, ma con l’aggravante di un’illuminazione pubblica carente, come segnala il gruppo “Controllo di vicinato”, costituito a gennaio con una pioggia di adesioni. Nel mirino ci sono i nuovi interventi di efficientamento in base al project financing milionario siglato da Comune ed Enel. "A Strettoia non c’è illuminazione – dice il referente Mirco Baldi – in quanto le nuove luci a led faranno sì risparmiare, ma fanno meno luce: la sensazione è di essere al buio, proprio come nelle strade in cui hanno provato ad entrare nelle case. E visto che per fare denuncia ci tocca perdere mezza giornata di lavoro, ci vorrebbe un canale preferenziale tramite il Comune, magari istituendo un’apposita pec".