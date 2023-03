Emergenza casa: è sempre battaglia Fdi contro la giunta, Cgil a favore

Il tema della casa continua a tener banco a Camaiore. I Fratelli d’Italia attaccano la giunta, che però riceve un mezzo appoggio dalla Spi-Cgil. L’affondo di Fdi, per bocca del consigliere Simone Frugoni, si concentra sulle politiche abitative giudicate insufficienti: "È senza senso non aver previsto nel piano strutturale e nel conseguente piano operativo aree per la costruzione di nuove case popolari – commenta –; per l’amministrazione, affrontare il problema si riduce a interventi provvisori ed emergenziali, senza pensare con coerenza e programmazione al futuro. Del resto, anche il regolamento per gli interventi di emergenza abitativa approvato di recente in consiglio comunale presenta delle criticità, che abbiamo ampiamente illustrato senza essere ascoltati. Ricordo il limite temporale di un solo anno di residenza a Camaiore, del tutto ingiusto nei confronti dei cittadini camaioresi che fanno parte del tessuto economico-sociale della nostra comunità. Sosteniamo, naturalmente, la necessità di affrontare le situazioni d’emergenza per non abbandonare le persone in strada – continua Frugoni – ma pensiamo che questo approccio, da solo, non sia sufficiente". L’attenzione dell’esponente di Fdi non si concentra solo sul futuro, ma pure sul presente. "Anche l’attenzione al patrimonio esistente è scarsa: per il 2023, il centrosinistra ha stanziato solo 125mila euro per la manutenzione straordinaria degli alloggi popolari presenti nel territorio camaiorese: una cifra insufficiente per contesti che avrebbero bisogno di interventi importanti – conclude Frugoni – come la rimozione di eternit, la ristrutturazione di terrazze, il rifacimento di tetti. Le case popolari e i loro abitanti meritano condizioni dignitose".

Invece la Cgil tende la mano. all’indomani della bocciatura in consiglio comunale di una mozione presentata da Camaiore Popolare in cui si chiedeva di prevedere la presenza dei sindacati alle riunioni della commissione tecnica del Comune per la gestione dell’emergenza abitativa. Da parte sua, il sindacato sottolinea "perplessità rispetto ai metodi e ai contenuti della mozione – si legge in una nota della sezione provinciale –; ringraziamento Camaiore Popolare per aver sottolineato l’importanza e l’urgenza delle tematiche relative alla casa e all’emergenza abitativa", ma "al contempo riteniamo che la scelta compiuta dalla maggioranza del consiglio comunale, oltre che legittima, sia supportata da un consolidato metodo di lavoro da sempre adottato tra le amministrazioni comunali e i rappresentanti sindacali".

RedViar