Emergenza abitativa: "Servono risposte"

Anche a Massarosa, come in tutta la Versilia, l’emergenza abitativa è una realtà problematica con cui fare i conti, e la difficoltà nel reperire alloggi in affitto aumenta progressivamente. Per questo l’amministrazione comunale, con l’assessora al sociale Alberta Puccetti, ha partecipato, insieme ad altri Comuni, a un incontro con la Fondazione Casa Lucca e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con l’obiettivo di individuare spazi da destinare a quella fascia di popolazione che, pur avendo un reddito, non riesce a trovare risposte concrete e praticabili per la soddisfazione di un bisogno fondamentale dal mercato degli affitti.

"Abbiamo partecipato con grande interesse all’incontro – commenta l’assessora al sociale Alberta Puccetti – e siamo già a lavoro per cercare immobili sul territorio che ci possano permettere di elaborare progettualità che vadano nella direzione di offrire alloggi a canone sostenibile".

Da questo stato di cose deriva l’appello, lanciato anche ai privati, a segnalare le proprie disponibilità per studiare insieme alle istituzioni soluzioni che garantiscano da una parte i proprietari, dall’altra le famiglie che cercano alloggi in affitto. A questo potrebbero aggiungersi proprietà della Chiesa o delle istituzioni da ristrutturare ed utilizzare proprio per predisporre un meccanismo di contenimento al problema dell’abitare.

"L’emergenza abitativa sta diventando sempre più pesante – conclude la sindaca Simona Barsotti –; dobbiamo trovare soluzioni, anche alternative a quelle classiche legate all’edilizia popolare, per dare opportunità a tutti, partendo dal presupposto che per noi la casa è un diritto".