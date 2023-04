Elisabetta Gregoraci in Versilia "Qui si respira profumo di mare" Le foto su Instagram sono uno spot

"Profumo di mare". Tre parole, semplici ma efficaci per chi è abituato, con la sua presenza, a calamitare legioni di curiosi proiettando il nome della località prescelta nello sconfinato mondo dei social network. La breve e salmastrosa didascalia campeggia sotto le fotografie che la nota showgirl, conduttrice televisiva ed ex modella calabrese Elisabetta Gregoraci ha pubblicato nella giornata di ieri su Instagram direttamente dalla spiaggia di Forte dei Marmi. La mora 43enne si è concessa un ponte pasquale in salsa versiliese attirata dalle belle previsioni meteo portando con sé il figlio Nathan Falco, avuto dall’ex marito Flavio Briatore e che ha compiuto 13 anni a marzo. Sorrisi smaglianti, i piedi nella sabbia, il sole in faccia e gli immancabili telefonini dei tanti curiosi che hanno voluto immortalare l’incontro con una delle donne dello spettacolo più chiacchierate nel panorama nazionale e non solo. È questa l’istantanea di una giornata spensierata e lontana dai riflettori del grande schermo che la Gregoraci, che ancora oggi vive a Montecarlo, ha trasmesso urbi et orbi.

Risultato, manco a dirlo, raggiunto in pieno: in una sola giornata le foto sono state visualizzate da quasi 20mila persone, raccogliendo in un caso più di 500 commenti. Una goccia in più di notorietà in un mare, quello di Instagram, che vede la Gregoraci contare qualcosa come 1.9 milioni di followers. Non più tardi di venerdì, moltissimi di loro erano andati in brodo di giuggiole di fronte al look animalier sfoggiato dalla Gregoraci grazie a un outfit maculato con ampie scollature e maxi spacchi che hanno mandato in visibilio i suoi fans. Non da meno la sua relazione con Giulio Fratini, imprenditore e amministratore delegato di “Belvedere Angelico“ una holding specializzata in affari immobiliari, hotel ed energie rinnovabili, di 12 anni più giovane di lei.

Una vetrina, di riflesso, anche per la stessa Forte dei Marmi, dove sempre ieri ha fatto capolino proprio l’ex marito della Gregoraci. Cappellino rossonero, giacchetto e jeans, Flavio Briatore è stato avvistato mentre seduto su una panchina si godeva l’aria fresca di questa primavera pronta a decollare dopo gli ultimi colpi di coda dell’inverno.

Red.Via.