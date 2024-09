Egizi, educational sulla mostra. Coinvolti dirigenti delle scuole

Insegnanti e presidi ambasciatori della mostra “Gli Egizi e i doni del Nilo”. L’amministrazione comunale intendendo rivolgere al mondo della scuola una particolare e specifica attenzione, ha infatti organizzato nel mese di settembre, in vista dell’inizio dell’anno scolastico, tre incontri riservati al corpo docente e dirigenziale in modo che possano essere informati dei contenuti e dei messaggi della mostra e delle modalità per le prenotazioni delle visite guidate dei reperti e delle istallazioni multimediali al Fortino. Al primo educational hanno partecipato 25 istituti scolastici provenienti non solo dalla Versilia, ma anche da Modena, Monsummano Terme, Pisa, Massa. A salutare il parterre il sindaco Bruno Murzi e l’assessore Elisa Galleni.