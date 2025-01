Educazione: docenti e genitori insieme

Per i 50 anni della Fondazione dell’Agesc (Associazione genitori scuole cattoliche), il Comitato provinciale e regionale Agesc e la scuola primaria paritaria Santa Dorotea di Viareggio promuovono l’evento culturale ed educativo "Docenti e genitori insieme per un’educazione di qualità, equa ed inclusiva". L’incontro, rivolto a tutti gli istituti scolastici pubblici statali e paritari di ogni ordine e grado, avrà luogo nell’aula magna della scuola primaria paritaria "Santa Dorotea" di Viareggio (Via XX Settembre n. 39) oggi alle 17. Presenti: Sandra Mei assessore comunale alle politiche educative, Paola Bonini coordinatrice della scuola "Santa Dorotea", Michela del Carlo responsabile nazionale relazioni estere dell’Agesc, Francesco Gravina presidente Consiglio d’Istituto, di "Santa Dorotea", don Damiano Pacini coordinatore tavolo diocesano scuole cattoliche di Lucca e Umberto Palaia, presidente nazionale Agesc.