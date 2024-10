Educazione alla legalità a scuola. Potenziato il progetto Cresco sicuro

La polizia municipale di Camaiore torna a tenere dei corsi di educazione alla legalità e di sicurezza stradale nelle scuole. È stato confermato anche per l’anno scolastico in corso, infatti, il progetto ’Cresco Sicuro’, nato per volontà dell’amministrazione e su richiesta degli istituti comprensivi del territorio come "percorso formativo di educazione alla legalità", con il coinvolgimento attivo della Municipale e dell’Asl.

Nello specifico, il personale del comando di polizia municipale guidato da Claudio Barsuglia andrà direttamente nelle scuole per una serie di incontri rivolti alle nuove generazioni nell’ottica di un investimento sulla sicurezza, fornendo basilari nozioni in materia di Codice della Strada e di ulteriori tematiche di maggiore attualità. Dal momento che, fin qui, il percorso formativo messo in campo nelle scuole ha sempre avuto un riscontro positivo sia tra gli studenti, sia con il personale docente, è stato deciso di rinnovare l’impegno, con l’obiettivo di instillare maggior senso civico, maggiore sensibilità e consapevolezza dei rischi della strada e rispetto delle leggi nei cittadini di domani.

Protagonista dello svolgimento del progetto, rivolto agli istituti e in particolare alle scuole diversificando l’approccio in base al ciclo scolastico, sarà il personale della Municipale, che opererà al di fuori del proprio orario di servizio mettendosi così a disposizione della comunità. I vigili, con i ragazzi, tratteranno una serie di macrotemi che spaziano dalle norme di comportamento alla segnaletica, fino al rispetto della legge.