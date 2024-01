"Educare all’affettività". Convegno con Nardini

"Una chiamata alle armi contro il femminicidio e la violenza di genere", quella che il Partito Democratico e la Conferenza Donne Democratiche prospettano essere l’incontro e il dibattito organizzato per venerdì 12 gennaio alle 17 alla Croce Verde di Viareggio. "Educare all’affettività nella scuola come prevenzione dei femminicidi e dell’intolleranza nei confronti del diverso", il titolo dell’evento che si propone essere un primo tassello per capire come intervenire e agire sul problema dei rapporti affettivi negli adolescenti e nei giovani.

"È necessario attivarsi per contrastare la violenza nei confronti della donna, che ha assunto contorni sempre più irruenti e macabri" dichiarano le rappresentanti di Pd. Sono 106 i femminicidi del 2023, e sono sempre più giovani donne ad esserne coinvolte. Fattore, questo, che necessita un’attiva partecipazione anche nelle scuole, secondo nucleo educativo della società dopo la famiglia. Il Governo ha annunciato un progetto per contrastare la violenza di genere già a partire dall’ambiente scolastico, e a sua volta il Pd stava lavorando per portare in aula un disegno di legge al riguardo. Da queste proposte l’incontro fissato per venerdì vuole essere un punto di partenza per agire anche sul piano educativo.

L’evento, presentato da Patrizia Vagli, delegata del Pd Versilia a scuola e formazione e moderato da Chiara Sacchetti, docente e portavoce della Conferenza delle donne democratiche, vedrà gli interventi dello psicologo Jacopo Bertacchi, della dirigente scolastica Silvia Barbara Gori, dell’assessora regionale all’istruzione Alessandra Nardini e di un’esperta dell’Asl sul tema dei consultori.