Edifici rimessi a nuovo Lavori al centro civico Sarà sistemato il tetto

Sono partiti i lavori per il nuovo tetto alla ex scuola di Montemagno, ora sede del centro civico paesano. L’immobile presentava condizioni strutturali che ne pregiudicavano l’utilizzo in sicurezza: il tetto ha subito nel tempo un lento crollo localizzato, con versamenti di acqua che hanno peggiorato le condizioni statiche del solaio. L’amministrazione si è dunque mobilitata per redigere un progetto con lo scopo di ripristinarne l’integrità ed eliminare le cause di un ulteriore degrado.

Con questi lavori, l’attuale copertura verrà demolita, sostituendola con una struttura portante in acciaio ex novo. Rimarrà l’aspetto estetico attuale, risalente al 1839 e quindi protetto da vincoli: i travicelli a gronda saranno visibilmente uguali all’originale, conservando l’esteriorità dell’ex scuola, ormai parte integrante nel paesaggio e nella memoria collettiva del territorio e della comunità. L’intervento si colloca in un ampio progetto di ristrutturazione di edifici comunali e l’investimento totale ammonta a 250mila euro.

"Questi lavori sottolineano ancora una volta l’intensa e attiva attenzione che questa aministrazione ripone alle esigenze della collettività, che vive questo immobile come punto di riferimento aggregativo centrale nella vita quotidiana di paese – commenta l’assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche –; una vocazione che rappresenta una vera ricchezza, su cui vogliamo investire in un’ottica a lungo termine che tenga conto anche delle necessità future di sostenibilità: sul nuovo tetto, infatti, sarà realizzata anche una predisposizione per un prossimo intervento di installazione di pannelli solari".

Nel frattempo, sono terminati i primi interventi di efficientamento energetico sugli immobili pubblici di Camaiore, per i quali l’amministrazione si era aggiudicata un bando da oltre un milione di euro. Alle Pistelli è stata completata l’installazione del nuovo impianto fotovoltaico. L’impianto, come previsto dal bando, garantirà alla scuola una notevole autonomia energetica, coprendo oltre l’80 per cento del fabbisogno dell’edificio. Ora tocca alla conversione di tutte le luci della scuola a led, per un finanziamento complessivo che ammonta a circa 110mila euro. Contemporaneamente è stata completata la sostituzione degli infissi alle Tabarrani. Questo intervento si è concentrato su un’intera ala dell’immobile, ossia la facciata principale, quella maggiormente esposta al sole: si tratta delle finestre del piano terra e primo piano dell’ala sud ovest, interne al cortile. Anche in questo caso, segue il relamping, e i lavori si chiuderanno con la sostituzione della caldaia generale, per un investimento complessivo da 205 mila euro.

RedViar