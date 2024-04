Economia “disarmata“. Una via della pace oltre i conflitti

Lunedì 15 aprile alle 17.30, alla Croce Verde, si terrà l’incontro, promosso dalla Diocesi di Lucca, “Trasformeranno le loro spade in aratri e le lanci in falci. Per un’economia disarmata, a difesa della Legge 185/1990“. Interverranno Luca Ferrucci, professore ordinario di Economia e Management all’Università di Perugia, e Carlo Cefaloni, giornalista e coordinatore del gruppo Economia Disarmata promosso dal Movimento dei Focolari. L’incontro sarà introdotto e coordinato da Giovanni Belletti, docente di economia a Firenze, con intervento conclusivo dell’arcivescovo Paolo Giulietti.