Ecco tutti i contenziosi aperti e come sono stati definiti in Tribunale

Ma quanti sono i contenziosi tra Sea e Camaiore? E come sono stati definiti? Ad oggi su cinque procedimenti due si sono risolti con il totale accoglimento delle richieste di Sea: uno per un totale di poco inferiore ai 40mila euro già pagati (a cui vanno aggiunti più di 8mila euro di spese di merito oggetto di uno dei precetti in scadenza lunedì prossimo) e l’altro per un totale di 61mila euro già pagati (a cui vanno aggiunti poco meno di 5mila euro di spese di merito oggetto del secondo precetto in scandenza lunedì). Un terzo procedimento è sì stato accolto parzialmente, ma vede Camaiore soccombente per un totale di 276mila euro (oltre a 81mila euro di interessi maturati sino ad oggi): il tutto oggetto del terzo precetto. Altre due contenziosi analoghi sono in fase istruttoria, mentre un sesto procedimento per danni (del valore di 4 milioni di euro) è in discussione in Appello. Con il rischio per Camaiore, alla fine, di esser condannato a pagare a Viareggio spese legali per 349mila euro. Non per nulla, osserva una camaiorese, "meglio un cattivo accordo che una buona sentenza".