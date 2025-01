Ecco le rastrelliere per bici. In attesa di fare la park area

Stop alle biciclette lasciate dove capita, su marciapiedi o legate a pali della segnaletica stradale. L’amministrazione comunale sta lavorando al posizionamento di nuove rastrelliere: la prima è avvenuta alla stazione di Querceta. Tre le rastrelliere posizionate nella piazzetta antistante l’ingresso alla stazione, cui si aggiungono quelle già esistenti nel grande piazzale del terminal. Un’altra è destinata all’area delle Poste e un’altra ancora al parco giochi di via don Minzoni a Querceta.

In questi anni l’amministrazione comunale è intervenuta più volte con azioni di sensibilizzazione e di rimozione delle bici lasciate in modo da costituire un intralcio o un pericolo a pedoni e non solo. "Mentre procederemo con l’acquisto di altre rastrelliere da destinare a varie zone del territorio – dice l’assessore al decoro urbano Adamo Bernardi – abbiamo approvato anche un progetto per la creazione di un’area parcheggio per bici al terminal per concorrere alla richiesta di un finanziamento al Ministero dello sport, nell’ambito di un progetto finalizzato alla promozione della mobilità ciclistica".