Ecco le colonnine per ricaricare le auto elettriche

Il protocollo d’intesa era stato deliberato dalla giunta due anni fa. Poi qualcosa s’è inceppato, a parte le lamentele di chi faceva notare che tra Massa e Viareggio le colonnine per le auto elettriche sono ovunque tranne che a Pietrasanta. L’iter poi è ripartito a marzo con l’accordo per 8 anni tra il Comune e la “Be Charge“ di Milano e ora finalmente il gap sta per essere colmato. Anche Pietrasanta avrà le sue postazioni, per la precisione quattro, ognuna dotata di due punti di presa: in piazza IV Novembre a Motrone, sul viale Apua a Fiumetto, sulla Sarzanese in località Buca e nel parcheggio superiore della Pesa (nella foto). L’inaugurazione è attesa per l’estate 2025: costi, gestione e manutenzione saranno a carico della ditta e le strutture potranno essere utilizzate ogni giorno, 24 ore su 24, con prenotazione e pagamento tramite app.