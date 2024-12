Ecco le associazioni... da sfogliare. Il Muttley’s spegne 20 candeline

Inizia il viaggio tra le associazioni di volontariato protagoniste del calendario 2025 de La Nazione. Destino vuole che il mese di dicembre sia dedicato al Muttley’s Group Versilia: l’associazione di protezione civile, che attualmente ha sede operativa a Querceta e gli uffici a Strettoia, spegnerà 20 candeline proprio nel dicembre 2025. Era infatti il 6 dicembre 2005 quando l’associazione si costituì ufficialmente con la prima sede legale a Strettoia, a casa dell’allora presidente Elisabetta Ercolini, che nel 2022 è tornata a guidare l’associazione collezionando 6-7 mandati (non ne possono essere effettuati più di due consecutivi).

Due decenni di vita in nome del mitico Muttley, il cane protagonista della “Corsa più pazza del mondo“ con il suo padrone Dick Dastardly. "Abbiamo scelto lui – racconta Ercolini – per lanciare il messaggio opposto: Muttley aiutava il suo padrone in cambio di una medaglia, per noi invece la vera medaglia è il ringraziamento delle persone e il sentirsi utili".

L’associazione, che venerdì ha rinnovato la convenzione con il comune di Pietrasanta e domani farà altrettanto con quello di Seravezza, vanta anche un curioso record: "Abbiamo effettuato 16 traslochi tra Pietrasanta, Vallecchia, Camaiore e Forte dei Marmi: siamo l’associazione più itinerante della Versilia".

E poi tante emergenze, a tutti i livelli. Dal terremoto in Abruzzo alle alluvioni a Pisa, Livorno e Campi Bisenzio, dalla neve in Garfagnana alla distribuzione di mascherine durante l’era Covid insieme alla gestione del centro accoglienza a Viareggio. Oggi il “Muttley’s“ può contare su oltre 20 volontari e si occupa di antincendio strutturale e protezione civile con particolare attenzione alla prevenzione e mitigazione del rischio sul territorio e nelle scuole.