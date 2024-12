Ecco il progetto delle “Carducci“. Le elementari lasciano il centro. Sì alla nuova sede di Vittoria Apuana

Nessuna fretta per il taglio del nastro, atteso come minimo tra due anni. Ma la strada è stata ufficialmente imboccata ed è quella che porterà le scuole elementari “Carducci“ a lasciare il centro di Forte dei Marmi per traslocare a Vittoria Apuana in una veste più moderna e all’avanguardia sul fronte dei servizi. La giunta ha infatti approvato il progetto del nuovo plesso, di circa 2.700 metri quadri, edificio che avrà un approccio futuristico e a basso impatto ambientale. Il progetto, dal costo di 10,7 milioni di euro, è stato affidato tramite bando alla “Atiproject“ di Pisa, realtà internazionale specializzata in architettura e ingegneria sostenibile, in primis in tema di ecocompatibilità, riduzione dell’impatto ambientale ed efficienza energetica. Il prosismo passo della giunta, pertanto, sarà di procedere con la gara, passaggio che dovrebbe avvenire entro il prossimo giugno. In teoria il cantiere dovrebbe partire dopo l’estate 2025, con l’inaugurazione in agenda forse per l’anno scolastico 2027-2028, ma è ancora presto fare previsioni precise.

"Questo progetto – dice il sindaco Bruno Murzi – rappresenta un passo decisivo verso un futuro in cui l’educazione si integra con l’innovazione e la sostenibilità, rendendo Forte dei Marmi un esempio di eccellenza nel campo dell’edilizia scolastica. La nuova scuola sorgerà in via padre Ignazio da Carrara e sarà un polo educativo. Inoltre con la dismissione dell’attuale sede delle ’Carducci’ in via Melato potremo destinare quell’area a nuovi spazi verdi per la collettività, contribuendo alla riqualificazione del centro storico". Il futuro plesso ospiterà due sezioni delle elementari, una mensa moderna, un auditorium multifunzionale, una palestra e un teatro esterno immerso nel verde. Saranno inoltre presenti spazi interdisciplinari progettati per favorire la socialità e l’apprendimento secondo le più avanzate metodologie pedagogiche. Gli ambienti saranno luminosi, funzionali e dotati di tecnologie di ultima generazione, pensati per stimolare la creatività e il benessere di studenti e insegnanti. "Non sarà solo un edificio moderno – aggiunge l’assessore alla pubblica istruzione Elisa Galleni – bensì un luogo dove la didattica sarà protagonista grazie a spazi concepiti per promuovere un apprendimento collaborativo e innovativo. Il progetto metterà al centro il benessere e la crescita dei nostri bambini".