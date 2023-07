Ecco il parco inclusivo Festa in piazza Versilia

A portata di tutti e senza barriere architettoniche. È il biglietto da visita della nuova area gioco inclusiva realizzata dal Comune all’interno del parco di piazza Versilia, a Fiumetto, con il taglio del nastro in agenda domani alle 11. L’intervento è stato possibile grazie ai 43mila euro ricevuti dal “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” stanziato nel 2021 dal ministero per la disabilità ed è il frutto della sinergia tra assessorato al sociale e ai lavori pubblici con la preziosa collaborazione dell’associazione “In altre parole”. Il parco, già privo di barriere, sarà uno spazio dove tutti i bambini potranno giocare insieme e in perfetta autonomia: "Un luogo inclusivo – spiega l’assessore al sociale Tatiana Gliori – non ha spazi riservati a chi ha esigenze differenti dagli altri perché le differenze non esistono e tutti possiamo stare con tutti e fare le stesse cose, insieme". L’area, di circa 300 metri quadri, è dotata di pavimentazione antitrauma, un percorso sensoriale, un’altalena e tanti giochi.