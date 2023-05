Ecco il parco inclusivo A giorni il battesimo

Il primo mattone è stato messo con l’installazione di una panchina blu, colore simbolo della campagna di sensibilizzazione sull’autismo. L’inaugurazione vera e propria avverrà invece a metà maggio, quando il parco giochi di piazza Versilia, a Fiumetto, diventerà inclusivo e accessibile a tutti i bambini. Il nuovo spazio, individuato vicino al vialetto d’ingresso e realizzato dal Comune grazie ai fondi della Regione dedicati all’inclusione dei didabili, prevede circa 300 metri quadrati di pavimentazione antitrauma, attrazioni e un percorso sensoriale.

L’intervento vedrà partecipare anche l’associazione “In altre parole“ di Massarosa. "Il restyling sta procedendo a gonfie vele – spiega la presidente Sandra Gemignani – e prevede l’allestimento di un’area inclusiva con giochi fruibili anche dai bambini disabili. L’area ospiterà inoltre una cartellonistica in comunicazione aumentativa – CAA – che consentirà a tutti i bimbi di poter interagire, comunicare e vivere un’esperienza di gioco totale. La predisposizione e il posizionamento dei pannelli è stata affidata alla nostra associazione, che l’anno scorso aveva curato l’allestimento, con lo stesso linguaggio, del parco Sabin a Forte dei Marmi. Siamo estremamente felici che anche il Comune di Pietrasanta abbia capito l’importanza di questo tipo di comunicazione. Mi auguro che anche gli altri comuni della Versilia dimostrino altrettanta lungimiranza e possano iniziare a pensare in termini inclusivi per tutti". La panchina blu, invece, è il frutto della sinergia e collaborazione tra Comune, Anffas Versilia, le associazioni “Autismo Apuania” e “In altre parole”, l’azienda “Recuperandol” e l’artigiano Adamo Pierotti.

d.m.