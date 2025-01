Ecco il libro ‘Storie di terre, di lavoro e d’amore’

"Storie di terre, di lavoro e d’amore" è il libro di Giovanni Nardini che sarà presentato venerdì 10 a partire dalle 17 nella sede dell’associazione "L’uovo di Colombo", in via Matteottti 180 a Viareggio.

Si tratta di un libro particolarmente originale perché parte dalla passione di Nardini, quella della fotografia in bianco e nero, per aggiungere alle immagini raccolte in un cimitero di campagna, storie immaginarie

Uno stile particolare che ricorda l’antologia du Spoon River.

Con l’autore dialogheranno il giornalista Umberto Guidi e il presidente della Banca del Monte di Lucca, Andrea Palestini, mentre le letture sono affidate a Luciana Madrigali. Ingresso libero.