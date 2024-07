Ecco ‘Il lago dei cigni’ con il Balletto di Roma

Dopo l’emozionante gala in apertura di stagione, il balletto torna nuovamente protagonista nel cartellone del 45° Festival La Versiliana confezionato con la consulenza artistica di Massimo Martini. In scena questa sera alle 21.30, una tra le più prestigiose compagnie italiane, il Balletto di Roma, a conferma di quella lunga tradizione, che fa della Versiliana uno dei festival italiani più importanti per le proposte di danza. Il grande sipario blu del teatro della Versiliana si aprirà per accogliere “Il Lago dei Cigni, ovvero il canto”, liberamente ispirato a Il Lago dei Cigni e all’atto unico di Anton Čechov Il Canto del Cigno, allestimento del 2023 firmato dal Balletto di Roma con le coreografie e la regia di Fabrizio Monteverde e con la partecipazione di Roberta De Simone nel ruolo del Cigno Bianco. Nel pomeriggio al Caffè della Versilia, alle 18,30, si parlerà oggi di innovazione culturale e politiche museali. L’esperienza della Fondazione Ragghianti e il progetto del nuovo Centro delle Arti a Lucca.

Questa sera (ore 21,15) chiude Pietrasanta in Concerto con il quartetto Michelangelo nel chiostro di Sant’Agostino. Cala il sipario anche sul Seravezza Blues con l’unica tappa toscana (alle 21) degli Incognito band inglese pioniera dell’acid jazz.