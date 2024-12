Ecco Damiano Carrara. Talk col pastry chef tv

La fiera di Natale, dopo il primo weekend di successo, cala l’asso della guest star. Domani alle 16 arriverà infatti il pasty chef tv

Damiano Carrara per presentare il suo ultimo libro "Naturalmente. La mia pasticceria per tutti" e per condividere qualche aneddoto personale sulla sua straordinaria storia professionale che oggi l’ha reso volto di punta di Real Time. L’incontro, condotto da Francesca Navari, si terrà nel grande spazio espositivo di via Roma che ripropone un giardino invernale natalizio, per poi proseguire allo stand dell’Atelier Damiano Carrara nell’adiacente piazza Garibaldi dove sarà possibile la firma delle copie e selfie con i fan. La grande fiera, curata da Antonella Tonini per l’associazione Forte Forte tutto l’anno, proseguirà fino a Natale animando le strade del centro con scenografici gazebo.