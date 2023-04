Ecco Calendimaggio Dieci giorni in musica

Musica e primavera si fondono per dare vita alla prima edizione di Calendimaggio: dal 10 al 20 maggio eventi e momenti musicali occuperanno il centro storico. Mercoledì 10 maggio aprirà le danze la mostra "All’Opera" di Ivano Mazzucchi che accompagnerà l’inaugurazione della manifestazione con la presenza del primo cittadino, Marcello Pierucci, Claudia Larini, assessore alla cultura e Veio Torcigliani, direttore artistico. "L’evento si articolerà in varie fasi – esordisce Torcigliani – abbiamo in programma i sentieri musicali, ossia un’attività itinerante per gli artisti, con ben sette postazioni di cui la prima sarà dedicata alla musica classica, mentre la seconda incentrata sul jazz". Tanti gli eventi in programma che spazieranno da spettacoli musicali, ad incontri letterari fino ad arrivare a vere e proprie masterclass seguite, poi, da concerti di ogni genere. I protagonisti della prima rassegna musicale camaiorese saranno i talenti del territorio che avranno l’opportunità di esibirsi in varie postazioni del centro a partire dal teatro dell’Olivo per poi passare al cinema Borsalino ma senza dimenticare le vie del centro. "La progettualità – aggiunge Larini – è fondamentale per far sì che le iniziative non perdano di significato e dare opportunità a talenti locali che, solitamente, trovano fama, notorietà e riconoscimenti al di fuori della propria città". Da giovedì 11 a sabato 13, al teatro dell’Olivo, ci sarà anche la prima edizione del concorso lirico internazionale Gianpiero Mastromei; un’opportunità per giovani talenti dai 14 fino ai 27 anni che potranno esibirsi di fronte ad una giuria composta da pilastri della musica.