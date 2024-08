Stazzema, 80 anni dalla strage. “Eccidio tra i più efferati. Sconfiggere chi semina odio”

Sant’Anna di Stazzema, 12 agosto 2024 – “Per la Repubblica oggi è giorno di memoria, di raccoglimento, di testimonianza. Il 12 agosto di ottant'anni or sono reparti delle SS naziste, con la complicità fascista, compirono nelle frazioni di Stazzema uno degli eccidi più spietati della Seconda Guerra Mondiale, uccidendo senza pietà donne, anziani, bambini, sfollati che pensavano di aver trovato un rifugio sottraendosi ai combattimenti. Fu la guerra portata alle popolazioni civili, lo sterminio di comunità locali incolpevoli. Fu la tragedia che si abbatté sui villaggi della linea Gotica, a Padule di Fucecchio, a Marzabotto, fra le altre”. Le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella invitano ancora una volta a fermasi e concedere tempo alla memoria di una delle stragi che ha segnato la Toscana durante la seconda guerra mondiale.

Era il 12 agosto 1944 quando alle prime luci dell'alba le colonne delle SS, con il supporto di fascisti locali, circondarono la vallata, divenuta terra di rifugio per centinaia di persone sfollate da tutta la Versilia e dalla costa toscana e ligure. Un atto premeditato, non un'azione di rappresaglia. Fu una delle stragi più feroci compiute dai nazisti durante l'estate del 1944: 650 vittime, 394 quelle identificate.

Ottanta anni dall'eccidio di Sant'Anna di Stazzema

E oggi la Toscana si ferma a ricordare, ottanta anni dopo, mentre i superstiti e testimoni diretti sono sempre meno. Alle 9 si è tenuta la cerimonia con la deposizione delle corone di fiori e la liturgia religiosa. Poi il corteo silenzioso dal sagrato della chiesa, teatro della strag, si è inerpicato verso il monumento ossario sulla vetta del monte dove è stata inaugurata la mostra “Colori di pace”. Presenti il sindaco di Stazzema Maurizio Verona, il presidente dell'Associazione Martiri di Sant'Anna Umberto Mancini e il presidente della Toscana Eugenio Giani.

"Ai discendenti e alle genti di Stazzema, che rinnovano oggi il dolore della propria comunità per lo sterminio dei propri cari, va il sentimento commosso dell'intera Nazione. Una grande eredità morale -prosegue il Capo dello Stato- è stata lasciata dai sopravvissuti. La Repubblica può qui riconoscere le sue radici. Quelle che, anche oggi, ci spingono a respingere le ragioni della guerra come strumento di risoluzione delle controversie. Il testimone della memoria e dell'impegno continuerà, come a Sant'Anna di Stazzema, a passare di mano in mano, per ricordarci – conclude Mattarella - che si tratta di crimini imprescrittibili, per accompagnarci sulla strada della civiltà e della pace, sconfiggendo chi fa crescere l'odio".