Marina di Pietrasanta, 29 agosto 2019 - Sfrecciava sul lungomare in sella alla sua moto a circa 100 chilometri orari, quasi il doppio della velocità consentita. Sparato come un razzo sul Lungomare, dove il limite di velocità è fissato a 50 chilometri orari. Per questo un ventenne pietrasantino è stato multato, al giovane centauro è stata ritirata anche la patente.

Con questo caso sale a diciannove, dall’inizio dell’estate, il numero degli automobilisti stangati grazie dalle postazioni mobili della Polizia Municipale, coordinata dal comandante Giovanni Fiori, previste dal piano di sicurezza stradale attivato da un anno dall’amministrazione Giovannetti. «E’ una delle attività che il nostro comando sta portando avanti laddove è stata segnalato dai cittadini il non rispetto dei limiti di velocità – spiega Andrea Cosci, assessore alla Polizia Municipale –. Questa attività, con postazione mobile, è stata effettuata per esempio in via Valdicastello, a Vallecchia, Strettoia e così anche a Marina: in punti e strade dove i residenti puntualmente chiedono controlli». L’obiettivo del piano stradale è quello di rendere la viabilità più sicura, dunque ridurre il tasso di incidenti. Tra gli interventi messi in campo l’installazione di autovelox ed altri dissuasori, semafori alternati, safety cross, dossi ed attraversamenti pedonali, controlli quotidiani su strada della Municipale, modifiche alla viabilità cittadina nei tratti più pericolosi e ad alta intensità collegate anche ad interventi di messa in sicurezza del manto e alla segnaletica.

I dati raccolti dalla messa a punto del piano ad oggi sono incoraggianti. Tra il 2017 ed il 2018 gli incidenti sono calati del 5% (da 297 a 282); gli incidenti con feriti dell’11% (da 164 a 145) mentre quelli senza feriti, quindi che si sono conclusi senza il ricorso alle cure del pronto soccorso, sono aumentati del 7% (da 126 a 135). Ma dal 2017 al 2018 si sono ridotti anche i sinistri mortali: da 4 ad 1 (-75%). Nei primi sei mesi del 2019 i sinistri sono stati complessivamente 125 (nel 2018 erano stati nel complesso 282) ragione per cui è ipotizzabile un ulteriore miglioramento del trend. «Vogliamo aumentare la sicurezza delle nostre strade e dei nostri cittadini – conclude Cosci –. Questa è una priorità dall’amministrazione».