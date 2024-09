È tempo di poesia col Premio Camaiore

Nell’epoca della comunicazione ultraveloce, che corre più rapida del pensiero; la poesia con il valore delle parole – cercate, costruite, pesate, disegnate... – restituisce alla riflessione una profondità. Ed è questo valore che sarà celebrato sabato 21 settembre – alle 18 negli spazi dell’Hotel Villa Ariston di Lido di Camaiore – in occasione delle cerimonia di premiazione del Premio Letterario Camaiore - Francesco Belluomini, durante la quale verrà designato il vincitore finale della XXXVI edizione e saranno consegnati i riconoscimenti a tutti i vincitori dei premi collaterali.

A contendersi la vittoria i cinque titoli selezionati dalla giuria tecnica, presieduta da Michele Brancale, insieme a Cinzia Demi, Simone Gambacorta, Federico Migliorati, Renato Minore, Ottavio Rossani e Luigia Sorrentino. Ancora in lizza, quindi, Sauro Albisani con “In bilico” (Passigli), Luigi Cannillo con “Dal Lazzaretto” (La Vita Felice), Stefano Dal Bianco con “Paradiso” (Garzanti), Federica Maria D’Amato con “La montagna dell’andare” (Ianieri Edizioni SRLS) e Raffaela Fazio con “Gli spostamenti del desiderio” (Moretti & Vitali Editori). Tra questi titoli e questi autori la giuria popolare (composta da 50 persone), con voto personale e segreto, decreterà il vincitore.

Nell’occasione verrano assegnati i premi collaterali. A partire dal Premio Internazionale, allo scrittore albanese Visar Zhiti, autore di “Strade che scorrono dalle mie mani” (Puntoacapo Editrice). Il Premio Camaiore Proposta ‘Vittorio Grotti’, invece, è andato a Valentina Furlotti e il suo “Fosforescenze” (Interno Libri Edizioni), la Segnalazione della Giuria a Anna Ruotolo con “Prodigi” (Pequod) e per il Premio Speciale è stato scelto Emilio Coco, con “Del dolore e della gioia” (Campanotto).

Confermata, poi, la collaborazione con Siae che con il premio Under 35 incoraggio il talento dei giovani scrittori in versi. La vincitrice, quest’anno, è Eleonora Cattafi, autrice di “Differire il giorno” (Marco Saya Editore).

Ci sono poi due nuovi riconoscimenti nati quest’anno: il Premio in memoria di Rosanna Lupi e Paola Lucarini, ex presidente del Premio e ex giurata tecnica recentemente scomparse, assegnato a Gianfranco Lauretano per “Questo spentoevo” (Graphe.it Edizioni), e il Premio per la Diffusione della Cultura Poetica Italiana, per cui è stato individuato Andrea Riccardi, presidente della Società Dante Alighieri. "Siamo vicini alla cerimonia finale di questa edizione rinnovata del Premio letterario Camaiore, con gratitudine per chi ha fondato questo importante riferimento per la poesia italiana e internazionale e lo ha condotto con autorevolezza lungo quasi quarant’anni" commenta il presidente del PLC Michele Brancale.