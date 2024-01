È stato un anno d’oro

Il tintinnio di medaglie che ha caratterizzato il 2023, grazie ai successi di squadra e individuali, è una significativa risposta (fatti e non parole) alla carenza di impianti sportivi presenti sul territorio, con rare eccezioni. Insomma lo sport con la forza della passione ha superato l’handicap prodotto dalle scelte della politica. Per fortuna, Pietrasanta ha investito sul “Falcone e Borsellino” e l’atletica leggera ha dato sfogo alla crescita del movimento di base, grazie anche alla frequentazione costante del campione europeo dei 60 indoor, il massese Samuele Ceccarelli, allenato dal versiliese Marco Del Medico, di Nicola Vizzoni e Claudia Coslovich, che fanno parte dello staff tecnico azzurro.

Alla ribalta - Il beach soccer parla viareggino: lo scudetto del Viareggio Farmaé è stato arricchito anche dal titolo conquistato dalla squadra Under 20. Insomma, la tradizione continua. E non è un caso che in Nazionale, molti atleti vengono dalla nidiata creata nel tempo da Stefano Santini. C’è una nuova generazione. Ma il 2023 passerà alla storia anche per il ritorno in orbita della pallavolo, con due squadre in serie B2, una maschile (l’Upc Camaiore del presidente Marco Daddio) e una femminile (il Versilia Pietrasanta Volley dei presidenti Vanessa Greco e Danilo Del Raso). Che sia la volta buona che la pallavolo locale possa affacciarsi nei prossimi anni sul palcoscenico della serie A, toccata mezzo secolo fa dal Volvo Penta Cgc Viareggio. Fra le squadre di rango, c’è stata la conferma di lusso della Ginnastica Motto ormai nell’elite nazionale, anche con atlete che crescono a vista d’occhio (Chiara Puosi, tanto per fare un nome; le sorelle Musacci) e chissà...che il loro futuro non si colori di azzurro, come anni fa per Francesca Cupisti.

Celebrazioni - Il 2023 è stato anche il compleanno dell’associazione motociclistica Perla del Tirreno: cinquanta anni tondi tondi di attività e tante cosa da raccontare e pagine da riempire. Mezzo secolo anche per il Circolo Velico di Marina di Pietrasanta, un’altra delle eccellenze della Versilia sportiva. E sullo stesso ‘ceppo’, ecco sempre a Marina, i primi trenta anni del Nimbus Club, che ha svolto nel tempo non solo una funzione di avviamento allo sport ma anche sociale per essere diventata - in particolar modo nel periodo estivo - un... doposcuola per decine e decine di bambini, con il pallino del mare e del surf.

G.L.