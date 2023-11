“E sogno la voce profonda“ ispirato a Puccini

In attesa delle celebrazioni pucciniane nel 2024 per il 100° anniversario dalla morte di Giacomo Puccini, la Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini presenta “E sogno la voce profonda“. Concerto di aria da camera e brani per pianoforte solo del maestro. Il concerto è sabato alle 16.30 all’Auditorium Simonetta Puccini. Interprete delle otto composizioni il basso Abramo Rosalen (foto)sul accompagnato sul palco dalla pianista Silvia Gasperini. Il concerto ha il patrocinio della Città di Viareggio, della Fondazione Festival Pucciniano, dell’Edizione Nazionale delle Opere di Giacomo Puccini e del Sistema Museale Territoriale della provincia di Lucca.