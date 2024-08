È scomparso Enrico Leonardi. Era il “re“ del settore alimentare

Nel mondo del commercio ogni settore ha il suo personaggio tipico che ha fatto scuola e verrà per sempre ricordato da generazioni di cittadini. In questo caso non solo pietrasantini ma versiliesi, perché Enrico Leonardi, “re“ del settore alimentare, era uno di quegli imprenditori visionari e lungimiranti capaci di farsi apprezzare ovunque grazie alla sua passione e lungimiranza. La sua vitalità era stata messa a dura prova da una polmonite dalla quale purtroppo non si è più ripreso. Leonardi è scomparso all’età di 89 anni, lasciando un grande vuoto e un altrettanto grande esempio per i risultati raggiunti. Ultimo di quattro fratelli (gli altri tre sono scomparsi da tempo), Leonardi era originario di Valdicastello, dove viveva, ed era considerato il precursore della grande distribuzione in Versilia, senza contare che la famiglia Leonardi ancora oggi gestisce lo storico negozio di alimentari nel centro della frazione carducciana.

L’attività senza dubbio più prestigiosa è il celebre magazzino “Centro spesa Leonardi“, avviato da Enrico nei primi anni ’60 in via del Crocialetto, dove attualmente c’è la Coop. Fu proprio quest’ultima, negli anni ’80, a rilevare l’attività di Leonardi dopo essersi impegnata a mantenere i dipendenti, conditio sine qua non che lui stesso aveva espressamente richiesto prima di firmare lo storico passaggio. Oltre al magazzino di via Crocialetto aveva gestito anche un mini market in via Mazzini e altri punti vendita a Massa, Carrara e Viareggio.

Tutto questo nel solco di una famiglia che ha il commercio nel dna. Erano stati i suoi genitori ad avviare l’alimentari a Valdicastello, oggi portato avanti da Gabriele, nipote di Enrico. Dopo la meritata pensione aveva continuato ad interessarsi alla vita di Valdicastello in quanto gli piaceva essere aggiornato su tutto. Vedovo da tempo, Leonardi lascia i tre figli Lucia, Marco e Paola, e gli altri nipoti Jessica, Sara e Omar. Il genero Khaled Zaki, marito di Paola nonché scultore di origini egiziane, gli ha dedicato un messaggio sui social: "Ci mancherai, sei stato il miglior padre e amico. Ti ricorderò sempre con i tuoi occhi pieni di vita e ambizione. Ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per me". L’ultimo saluto a Enrico Leonardi è stato effettuato con una piccola cerimonia in forma privata.