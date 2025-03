È scomparso Cesare Dazzini. Una vita dedicata al mare

Amava il cinema, la musica, il ballo e tutto ciò che era fonte di vita. Ma soprattutto il mare, tanto da diventare uno dei balneari più storici della Marina. La comunità di Tonfano piange un altro pezzo di storia quale Cesare Dazzini (nella foto), scomparso pochi giorni dopo aver compiuto 90 anni. Il suo nome è legato infatti al bagno "Italia", avviato nel 1926 dai nonni e prossimo a festeggiare il secolo di vita. Cesare era subentrato dopo la morte del nonno e a partire dalla fine degli anni ’90 ha potuto contare anche sui figli Claudia e Leonardo, che ancora oggi gesticono lo stabilimento.

Tonfanino doc, Dazzini conosceva a memoria la storia della frazione e ne aveva vissuto la trasformazione dal dopoguerra fino ai giorni nostri. Oltre alla passione per il lavoro, di lui restano anche il ricordo e l’immagine di una persona buona, elegante e gentile. Un signore d’altri tempi, come tanti ricordano in queste ore cercando di trasmettere tutto il loro affetto ai familiari del compianto balneare e bagnino. I funerali di Dazzini, che oltre ai due figli lascia anche le adorate nipoti Asia, Ambra e Giada (la moglie Paola è scomparsa anni fa), si svolgeranno oggi alle 15,30 nella chiesa di Sant’Antonio a Tonfano. "Per noi – scrivono gli amici – sarai sempre abbronzato sulla spiaggia con il mare alle spalle: ciao Cesare, ci mancherai".

d.m.