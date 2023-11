È scomparso Aldo Bonuccelli. Era l’anima della pescheria del Piazzone

Aldo lo conoscevano tutti al Piazzone. Aveva quattordici, o forse quindici anni quando cominciò come garzone in pescheria. E per quasi settant’anni – entrato poi in società con i fratelli Goffredo e Domenico Volpi – è rimasto dietro a quel banco. Col grembiule annodato in vita e gli occhi sempre felici, ha lavorato fino a due anni fa. Fino a quando ha dovuto allentare l’impegno di una vita a causa di qualche problema di salute. E ieri, a 84 anni, Aldo Bonuccelli se n’è andato. Lascia la moglie, Maria Rosa Barsottelli, e i figli Antonio e Patrizia. E con lui se na va un pezzetto di quella Viareggio spontanea ed accogliente, generosa ma senza troppi fronzoli. Aldo e la battute fulminanti, Aldo che lasciava la ricetta della “vera trabaccolara“ scritta a mano sulla carta con cui avvolgeva il pesce, Aldo che il mare lo conosceva come le sue tasche e sapeva esattamente come farlo ritrovare in tavola. Aldo che alla fine era amico di tutti quelli che l’hanno incontrato... Sono tanti i ricordi di Aldo Bonuccelli che si rincorrono in queste ore. "Aldo è stato un pezzo della nostra famiglia, e della famiglia del Piazzone" dicono Guido, Fabrizio e Maurizio Volpi che proseguono l’attività della pescheria Volpi.