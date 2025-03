È partito il restyling della piazzetta. Una targa per Marta Orlandi

È partita la riqualificazione della piazzetta interna della Croce Verde, alla sede di via Capriglia. Gli escavatori sono entrati in azione da alcuni giorni (nella foto) dando il via a un restyling che riguarderà anche gli arredi e l’abbattimento delle barriere architettoniche. L’intervento rientra nell’ambito delle iniziative per i 160 anni dell’associazione ed era stato illustrato all’ultima assemblea. Occhio e croce dovrebbe concludersi ad aprile. Si prevedono costi ingenti, pari a circa 100mila euro, ma con un grande aiuto da parte della famiglia Balloni-Orlandi, con una targa che sarà dedicata a Marta Orlandi, figlia della maestra Luciana Balloni e Vittoriano Orlandi, scomparsi da tempo. Le ultime volontà di Luciana erano quelle di un lascito a favore della Croce Verde per ricordare alla comunità il senso di una vita vissuta al servizio della disabilità. L’iter sarebbe dovuto partire prima, ma ha subìto dei ritardi a causa di controversie tra gli eredi.

d.m.