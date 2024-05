È morto Roberto Toni. Produttore di teatro

PIETRASANTA

La Fondazione Versiliana si unisce al cordoglio per la scomparsa di Roberto Toni, per oltre 50 anni direttore artistico, produttore e protagonista del teatro italiano. Scomparso a Firenze, Roberto Toni, era stato per molti anni anima e direttore artistico del Teatro Niccolini, ma era profondamente legato anche a Pietrasanta, città che continuava a frequentare abitualmente, proponendo progetti di alto valore artistico. "Un uomo coraggioso, dal temperamento forte, un visionario". Così lo ricorda Alfredo Benedetti, presidente della Fondazione Versiliana che lo aveva incontrato pochi mesi fa: "aveva in mente un progetto teatrale bellissimo, di cui ci aveva parlato, da realizzarsi proprio al Teatro Comunale di Pietrasanta". Lo ricorda con grande affetto anche Massimo Martini, consulente artistico della Fondazione Versiliana: "Toni è stato uno dei grandi protagonisti del teatro italiano. Un uomo eccezionale, coltissimo e grande professionista. Molti sono stati i premi vinti dai suoi spettacoli forti del suo sodalizio artistico con Carlo Cecchi, che anche la Versiliana ha ospitato negli anni ‘90. La sua scomparsa è una grave perdita per il mondo del teatro".