È morto Luca Beatrice. Diresse "Parole ad arte". Il cordoglio del sindaco

Ha destato profonda commozione in città la notizia dell’improvvisa scomparsa di Luca Beatrice, tra i critici d’arte più famosi in Italia oltre che saggista e presidente della Quadriennale di Roma 2025. Beatrice, morto a 63 anni all’ospedale "Molinette della Città della salute" di Torino, dov’era stato ricoverato in gravi condizioni in seguito a un malore, a Pietrasanta era infatti di casa. Non solo per aver collaborato all’allestimento di mostre d’arte con le istituzioni e con le gallerie del centro storico, ma soprattutto per aver diretto il festival "Parole ad arte" (nella foto Beatrice con il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti nella sala dell’Annunziata del Sant’Agostino). "È un brutto colpo – dice a caldo Giovannetti – sia perché era giovane ma anche per l’ottima sintonia e collaborazione che avevamo instaurato. Mi dispiace tanto per questa perdita. Era una persona aperta, abbiamo fatto tante cose insieme. Amava in modo particolare Pietrasanta, diceva che per lui era il posto più bello del mondo e quando poteva tornava sempre volentieri. Durante le festività natalizie ci eravamo sentiti per la prossima edizione di ’Parole ad arte’. Le nostre condoglianze ai suoi familiari e parenti. È un destino crudele quando le tragedie succedono all’improvviso: ne so qualcosa visto che nel 2023 ci sono andato vicino"

d.m.