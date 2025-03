E’ morto Alfonso Alfano commerciante e dirigente della Ninfea

A 73 anni è morto Alfonso Alfano, ex commerciante di Torre del Lago e storico dirigente della squadra di calcio Ninfea. "Era una persona solare – dice l’amico Giacomo Pezzini, ristoratore del Basilico Fresco – un grande uomo e un gran lavoratore". Alfano aveva i gestito per tanti anni una macelleria sull’Aurelia e la ristorazione al Campeggio Italia. "Per me è stato un nonno meraviglioso, speciale, la colonna portante della mia vita". dice la nipote Rebecca. Funerali domani alle 15.30 alla chiesa di San Giuseppe a Torre del Lago.