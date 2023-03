È morta Tognocchi Cuoca amata da tutti

Ci sono colpi al cuore che piombano così, all’improvviso, e lasciano sgomenta una comunità intera avvolgendola in un velo di tristezza e incredulità. È successo mercoledì sera a Strettoia quando si è diffusa la notizia della scomparsa di Nadia Tognocchi, 68 anni, conosciuta in tutto il borgo non solo per il suo passato da cuoca sopraffina, ma specialmente per il suo animo generoso e solare, semplice e sorridente. Una scomparsa che ha lasciato sgomenti tutti, a partire dai familiari – il figlio, Diego Pelucchini, tra l’altro è presidente del Comitato Strettoia – anche perché la donna non aveva mai avuto particolari problemi di salute.

Il decesso è conseguenza di alcune complicazioni, con i funerali che devono ancora essere fissati. Oltre al figlio Diego, Tognocchi lascia anche il marito Salvatore e l’affezionato cagnolino Sky, che amava come fosse un secondo figlio. Tra lo strazio, dicevamo, di un paese intero, ben sintetizzato dallo struggente messaggio di Guido Bascherini. "L’improvvisa morte di Nadia – scrive – è uno squarcio nella serenità di un paese, nella comunità di un quartiere, quello che tutti conosciamo come le ’case popolari’ di Strettoia. Ma il vuoto più grande, il solco più profondo, è quello dei familiari. Di fronte a questo lutto ogni parola è superflua, eppure bisogna ricordare una persona gentile che si è impegnata, che si è spesa, con la propria semplicità, onestà, per la famiglia, per il lavoro e per una comunità, specialmente per la borgata ’Le Case’. Un abbraccio da tutti noi al figlio Diego e al marito Salvatore".

d.m.