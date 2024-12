È esplosa la magia del Natale. Strade, piazze e negozi piene di luci

La magia del Natale è esplosa un po’ ovunque. Piazze, strade e negozi stanno cominciando ad accendersi con le luci, gli addobbi e le iniziative che animeranno il territorio fino all’Epifania. In questi giorni si stanno completando gli ultimi dettagli negli allestimenti delle decorazioni che abbelliranno ogni frazione, da Querceta alla montagna. Sempre di più rispetto al passato, come assicura il sindaco Lorenzo Alessandrini: "Ho creato un apposito gruppo di lavoro, composto da assessori e consiglieri, per mettere a punto di anno in anno un percorso di incremento delle illuminazioni, decorazioni ed eventi. L’obiettivo è un progressivo potenziamento per una copertura sempre maggiore del territorio". La prima novità è l’investimento che l’amministrazione ha voluto fare privilegiando la scelta dell’acquisto delle luci e limitando il noleggio alle sole Aurelia (Querceta) e via Marconi a (Seravezza).

"È una decisione finalizzata a renderci più autonomi – spiega il presidente del consiglio comunale Marco Pellegrini – investendo anche in questo ambito che significa abbellire i nostri centri così che possano essere sempre più attrattivi, a vantaggio anche delle attività commerciali. Una strada che abbiamo intrapreso e che porteremo avanti, recependo al contempo le richieste e i consigli di commercianti e cittadini". Ogni paese è stato quindi addobbato e si prepara al conto alla rovescia in vista delle festività. A Seravezza ad esempio è stato posizionato un abete in piazza Carducci e sono state illuminate la piazza centrale, via Roma, piazza Ponte Nuovo e piazza Mazzini dov’è stata posizionata la sagoma luminosa di un albero grazie alla collaborazione con la Pro Loco. A Querceta è stato sistemato un albero in piazza Matteotti e illuminato il centro, le strade limitrofe e piazza Alessandrini.

Con un occhio anche alle frazioni. Al Marzocchino l’illuminazione della grande magnolia vicino alle scuole elementari, a Pozzi l’abete in piazza Fratelli Cervi, a Ripa l’illuminazione e l’abete in piazza, e a Corvaia un abete e le luci sulla facciata della chiesa. Fino alla montagna: a Riomagno, Azzano, Fabbiano e Cerreta Sant’Antonio sono stati posizionati abeti in vaso poi illuminati, mentre a Giustagnana e Minazzana si è provveduto ad addobbare con luci alberi più presenti. Tra le novità di quest’anno c’è la distribuzione ai commercianti di 110 alberi di Natale, illuminati, da posizionare davanti a ogni attività: l’assessore al commercio Adamo Bernardi ringrazia i commercianti per la preziosa collaborazione.