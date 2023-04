E dopo il Viale, il Vialone dei Tigli Piantati gli alberi lungo la ciclabile

Prima che si riempiano di fronde, che con le loro chiome possano far ombra ai ciclisti, forse dovrà passare qualche anno. Ma da ieri lungo il Viale Europa, sullo spartitraffico che corre parallelo alla nuova ciclabile (realizzata un anno fa), sono “sbocciati“ una trentina di esili tigli. Li ha piantati il Comune – nell’ambito del piano del verde che prevede nuove alberature in tutta la città dopo un’infinità di abbattimenti – concordando la scelta con il Parco di Migliarino San Rossore.

Il tiglio è sicuramente una delle varietà arboree che più caratterizzano i panorami urbani. Accompagna, con i suoi colori, le stagioni lungo le nostre strade e le piazze, riempiendole di un’atmosfera delicata e vitale.

Ma la scelta del tiglio, suggerita dell’Ente Parco per creare l’ombreggiatura sul fronte del mare, dove prima della ciclabile correva un’aiuola spartitraffico, non è stata dettata da un fattore puramente estetico. La pianta, oltre che estremamente longeva, frugale e capace di allignare ovunque, anche su terreni poveri e asciutti, ha una grande capacità di pulire l’aria e contrastare lo smog che avvolge da qualche anno anche a Viareggio. Pur sferzata dall’aria di mare la città si trova non di rado a fare i conti con lo sforamento dei livelli di polveri sottili nell’aria. Dall’inizio dell’anno si sono registrati 11 superamenti dei livelli di guardia di PM10, l’ultima volta è accaduto il 27 marzo come riporta il monitoraggio quotidiano di Arpat.

mdc