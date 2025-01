È Bianca la prima del 2025. I dati delle nascite al Versilia

Si chiama Bianca la prima nata nel 2025 all’Ospedale Versilia, una bella bimba di 3 chili e 650 grammi, venuta alla luce alle 5.23. Figlia di Claudia Beltrame e Simone Bertocchi, la sua carta di identità reciterà 01/01/2025. Un’ usanza ormai tradizionale, quella di salutare con particolare affetto e enfasi il primo nato dell’anno, come una buona notizia per iniziare al meglio.

Grande lavoro da parte di tutto il personale del nosocomio locale, visto il parto è stato assistito da Ludovica Colasanti, presenti Natalia Bianchini, Simona Santocchi, Elena Baroni, Teresa Capolei in sala parto, anestesista Elisabetta Bernardini, pediatra Aureliano Fiorini, ostetrica nido Sonia Vecchione. In reparto anche Caterina Zambetti, Chiara Marcon e Milva Ori. Sono stati proprio i genitori di Bianca a volerli ringraziare per l’attenzione e la cura avuti, proprio a cavallo tra la fine e l’inizio dei due anni. Significativi anche i piccoli venuti al mondo salutando la fine del 2024. Nati il 31 dicembre, infatti, per parto naturale, prima è toccato alla femminuccia, Emma Maria Giangarè, alle 12.06, 2 chili e 460 grammi. Poco dopo, alle ore 13.00, è nato Nicolò Francesco Giangarè di 2 chili e 680 grammi.

La fine dell’anno è anche tempo di bilanci e paragoni con il passato, specialmente per quanto riguarda le nascite e il lavoro svolto negli ospedali. Se è vero che si parla di un calo demografico significativo a livello nazionale, non è così preoccupante il dato che riguarda il nostro territorio. Per quanto riguarda il 2023, all’ospedale Versilia i parti erano stati 923, con 931 nati. Leggera flessione per il 2024, che ha fatto registrare 907 parti con 912 nati. Per quanto riguarda, invece, l’Usl Toscana Nord Ovest, nel 2023 il totale dei parti è stato di 5512, mentre per il 2024 di 5442.

ia.na.