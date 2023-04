Duomo e Battistero Sì all’apertura serale

Il Duomo di San Martino e il retrostante Battistero di via Garibaldi anche quest’estate aprirano le loro porte ai turisti in orario serale per accontentare i numerosi amanti dell’arte che affolleranno il centro storico. Si tratta ormai di un appuntamento fisso che la propositura e insigne collegiata di San Martino promuoverà nei mesi di luglio e agosto, con le due strutture che saranno visitabili ogni giorno fino alle 24. Iniziativa che di conseguenza prevede il pagamento del custode e del sorvegliante da parte della parrocchia, impegno che ha portato monsignor Stefano D’Atri a chiedere al Comune un contributo economico di 1.300 euro. La somma è stata approvata e stanziata pochi giorni fa con apposita determina dirigenziale, cosa che consentirà ai turisti, ma anche ai residenti, di ammirare di sera il Duomo con il suo campanile caratterizzato da una scala interna elicoidale di epoca michelangiolesca, e il Battistero, molto gettonato per le sue bellezze architettoniche e per le opere esposte all’interno.