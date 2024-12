Due pet su cinque restano soli dopo le feste. La campagna Oipa per gli "invisibili" dei canili

Le adozioni di animali nel periodo delle feste natalizie hanno ripercussioni importanti sul futuro delle bestioli nel resto dell’anno. Si stima che i cuccioli regalati per Natale, a livello nazionale, siano oltre 20mila. E il 40 per cento – sempre secondo le stime – viene abbandonato o ceduto a un canile o a un rifugio a pochi mesi dall’arrivo in famiglia.

Non solo: secondo l’Oipa, l’Organizzazione Internazionale di Protezione degli Animali, sono 150mila i cani e gatti abbandonati ogni anno, e una fetta considerevole non sopravvive alle tre settimane dopo l’abbandono. Si tratta di stime, certo, ma i valori, tra le varie associazioni, tendono a somigliarsi: il Rapporto Italia dell’Enpa sul 2023, ad esempio, parla di 80mila gatti abbandonati e recuperati proprio dall’Ente Nazionale di Protezione Animali. Il numero dei cani si attesta invece sulle 50mila unità.

Guardando soltanto alla nostra regione, una fotografia abbastanza precisa risale al 2022 e prende in considerazioni i dati forniti dal Ministero della Sanità sui cani accolti nei canili sanitari o nei rifugi nel corso dei 12 mesi: si parla di quasi 5mila unità, e soltanto il 20 per cento o poco più, alla fine, conclude la sua avventura con un’adozione, e dunque con un lieto fine.

Tanto premesso, non è un caso che l’Oipa, a livello nazionale, abbia lanciato una campagna per sponsorizzare l’adozione, invece dell’acquisto di un cane. Un’opera di sensibilizzazione, in questo senso, è stata portata avanti anche dalla sezione lucchese dell’Organizzazione. "Chiediamo a tutte le realtà con cui collaboriamo, a partire dai canili, di aiutarci a sensibilizzare su questo tema – spiega la referente per la sezione di Lucca Elisabetta Giovannelli – e in proprio, riproponiamo a livello locale le campagne messe in piedi a livello nazionale, come abbiamo fatto la settimana scorsa al mercatino di Capannori".

DanMan