Due nuove antenne nella zona di Marina

La costa continua ad essere appetibile per i gestori di telefonia mobile. Sono due le antenne in arrivo a Marina, sebbene l’iter sia movimentato. È il caso della stazione radio base prevista a Tonfano tra via Boccherini e via Ricasoli al servizio di Inwit e Tim. Il Comune inizialmente aveva espresso il proprio diniego, ma il ricorso al Tar da parte dei gestori, il parere positivo di Arpat e il silenzio-assenso degli altri soggetti ha convinto il Comune ad annullare il diniego in autotutela anche per evitare che il contenzioso vada per le lunghe. L’altro impianto è stato chiesto invece da Iliad in via Cola di Rienzo, a Focette, nella zona dell’hotel “Oceano“. A pronunciarsi sarà la Conferenza dei servizi indetta in forma semplificata, con integrazioni entro il 22 novembre e pareri entro il 7 dicembre, altrimenti a decidere sarà la riunione indetta il 22 dicembre.

d.m.