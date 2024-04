Due giorni sulla "Via dell’Orto". In vetrina i gioielli del territorio

Tutto pronto per la 13ª edizione del forma "È la Via dell’Orto", in programma sabato e domenica: una due-giorni di vera full immersion nel mondo dell’agricoltura e dell’enogastronomia locale e non, a valorizzazione di uno dei tratti maggiormente distintivi del territorio camaiorese.

Saranno presenti stand espositivi e di vendita di piante da orto, sementi, erbe e attrezzi per orti e giardini, oltre alla promozione delle eccellenze agrogastronomiche locali e gli allestimenti di orti scenografici in corti, orti e piazze. Torna poi il grande ’Orto-Talk’ di piazza XXIX Maggio, dove lo chef Cristiano Tomei, direttore artistico della manifestazione, intratterrà il pubblico, davvero "seduto a tavola", con aneddoti e curiosità sul mondo vegetale in cucina: tanti gli chef ospiti – tra cui, domenica pomeriggio, il celebre Gennaro Esposito – per showcooking e talk a tema. In piazza Diaz, poi, sorgerà la ’Cittadella del Vino’ per un’esperienza a tutto tondo nel mondo vinicolo ed enologico.

In questa edizione nasce, poi, una nuova area incontri e labortaori, nell’impluvium di Palazzo Tori Massoni, interamente dedicata al giardinaggio, alla botanica e al florovivaismo. Curata e diretta dalla blogger Nara Marrucci, l’area incontri vedrà alternarsi professionisti ed esperti dei tanti temi all’ordine del giorno, tra cui fiori, piante, semi e coltivazione. Al mattino, spazio ai corsi gratuiti: cesteria e intreccio a cura di Ermanno Anselmi, diviso in due parti (sabato e domenica,10-12,30), composizione ‘fiori e ortaggi’ a cura della floral designer Donata Tabarrani (sabato, su due turni, 10.30-11.30 e 11.30-12.30) e il corso di kokedama, sempre a cura di Tabarrani (domenica, su due turni, 10.30-11.30 e 11.30-12.30). Info: [email protected].

Nel pomeriggio di sabato, dalle 15 alle 16, spazio all’incontro dal titolo "Il pomodoro: storia, varietà, coltivazione e conservazione dei semi" a cura di Franca Maraffetti; a seguire, dalle 16 alle 17, "Una voce dai campi", una lezione di biodiversità su semi, piante innovative e metodi di coltivazione a cura di Paolo Gullino. Nel pomeriggio di domenica, si parlerà di libri a tema, con incontri con gli autori: alle 15,30 il contadino scrittore Riccardo Lupino presenterà "Arare Umano Est", mentre alle 16,30 sarà la volta della contadina-scrittrice Francesca Pachetti con "I sapori di una svolta". Durante la due-giorni, nell’impluvium sarà in esposizione la mostra di Acquerello Botanico di Simonetta Occhipinti: l’artista presenterà le sue opere alle 15 di domenica.

