Due dirigenti alla Monasterio

FONDAZIONE MONASTERIO CERCA 2 DIRIGENTI

Due concorsi pubblici banditi da Monasterio, entrambi con scadenza alle 12 del 15 marzo.

Si tratta di un concorso, sia per titolo che per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto nel profilo di DIRIGENTE AMMINISTRATIVO a supporto della Unità operativa di “Gestione e Politiche del Personale” e di un concorso, per titolo ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto nel profilo di DIRIGENTE INGEGNERE a supporto della Unità Operativa “Manutenzione e Nuove Opere”.

Per ulteriori informazioni per questi due posti da dirigente è possibile consultare il sito di Monasterio al seguente link https://www.monasterio.it/albo-on-line/bandi-di-concorso/

CONCORSO GEAL

Geal spa ricerca un operatore/operatrice per la gestione reti e utenze, contratto a tempo determinato fino al 31/12/2025, full time e 2° livello del CCNL Gas-Acqua. Sede di lavoro: Lucca.

E’ possibile candidarsi fino al 7/03/2025 entro le ore 13: Tutte le informazioni sono sul sito di GEAL: https://www.geal-lucca.it/lavora-con-noi/.

FARMACISTA

Pluriservizi Camaiore. Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per n.1 assunzione a tempo indeterminato e n.1 assunzione a tempo determinato nel profilo di farmacista collaboratore, livello 1 del CCNL Assofarm. Scadenza 11/03/25

www.https://www.pluriservizicamaiorespa.it