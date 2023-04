Due asili nido a rischio Corsa dal provveditore "Stop ai tagli di personale"

Rischio tagli per due sezioni dell’asilo nido. L’assessore alla pubblica istruzione Valentina Mozzoni e il dirigente scolastico Maurizio Tartarini sono corsi ai ripari e ieri mattina hanno incontrato il provveditore per alzare la voce contro le ventilate riduzioni di personale che mettono in pericolo la sopravvivenza, da settembre, di due sezioni di altrettanti asili. "Se non otterremo risultati in questo modo – anticipa l’assessore Mozzoni – siamo pronti a interpellare la Regione come abbiamo fatto in passato e, se necessario, rivolgerci anche al ministero".

"La carenza di insegnanti è purtroppo diffusa in tutta Italia – premette l’assessore – e a ciò si aggiunge il fatto che ogni anno vengono sempre più razionalizzate le risorse da destinare alla scuola. Senza contare il calo di nascite che progressivamente si è tradotto in una riduzione sensibile delle iscrizioni ai nostri quattro nidi comunali. Di contro c’è da valutare l’importanza delle nostre scuole e dei nostri servizi per tutto il territorio e tutto ciò è stato evidenziato al provveditorato al fine di strappare il miglior risultato. L’obiettivo è di scongiurare ogni tipo di taglio. Siamo fiduciosi, anche se al momento non è ancora possibile sapere le decisioni che verranno prese e se saranno messe in atto razionalizzazioni ulteriori delle insegnanti. La nostra posizione comunque è ferma: gli asili non si toccano e metteremo in atto tutte le strategie per la loro salvaguardia".

Si dice ottimista anche il dirigente scolastico Tartarini. "Tagliare due sezioni significa eliminare quattro insegnanti – esplicita – ed è un sacrificio che non possiamo tollerare per due dei nostri asili, che fino ad oggi hanno offerto un servizio importante alle famiglie e un’offerta di qualità per i bambini. Purtroppo fino all’ultimo non sapremo se sarà possibile mettere al sicuro la situazione: infatti a maggio verrà ufficializzato l’organico di diritto, successivamente sarà la volta dell’organico di fatto e solo ad agosto verrà comunicato un ulteriore eventuale rinforzo di personale. Assieme all’assessore abbiamo rimarcato l’importanza degli asili a Seravezza e cosa significherebbe sacrificare dei presidi importanti per tutta la popolazione della montagna che ad essi fa riferimento da sempre. Circostanze che il provveditore si è impegnato ad analizzare".

Francesca Navari