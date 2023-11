Dritti verso il Natale. Si accendono le luci

Passato il tempo delle zucche, dei fantasmi e degli zombie, ma anche quello dei cosplay, che hanno aleggiato tra il mare e le Mura nei giorni dei Comics, si apre già la stagione del Natale. Come anticipano gli scaffali dei negozi, dove è cominciata la stenderia di palle e di lucine. Di nastri e coccarde. I primi abeti, spuntati qua e là.

E così nell’ultima riunione di giunta, proprio in previsione delle festività "e per valorizzare la città", l’amministrazione Del Ghingaro ha deliberato lo stanziamento di un contributo massimo di 143.960 euro per le luminarie nelle strade e nelle piazze principali di Viareggio e Torre del Lago. Un contributo "Per supportare – si legge nell’atto – le attività commerciali e creare in città un’atmosfera di festa". Mentre "con la partecipazione di terzi – prosegue l’atto dell’amministrazione – si provvederà a collocare altri allestimenti a tema nell’area del Belvedere delle Maschere e di piazza Cavour". Anche l’energia elettrica, per illuminare la città, sarà fornita dal Comune; ma per contribuire a ridurre l’impatto della crisi energetica, gli addobbi "Dovranno rimanere accessi giornalmente per lassi di tempo limitati" e comunque "fino alla mezzanotte" salvo deroghe.

L’amministrazione, come annunciato dall’assessore al turismo Alessandro Meciani, è a lavoro per proporre, oltre alla pista di pattinaggio sul ghiaccio, anche un mercatino originale in piazza Mazzini. Intanto il Comune ha già offerto il suo patrocinio all’iniziativa “Aspettando il Natale: Xmas Market“ che dal 15 al 17 dicembre sarà allestito nelle sale business dell’Hotel Palace. Un’occasione per celebrare l’artigianato di qualità e promuovere il lavoro di designer e artigiani che puntano all’eco sostenibilità.