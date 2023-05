Dov’è nata "Turandot" Riapre il Villino Puccini

Annunciate le aperture estive del Villino di Giacomo Puccini a Viareggio, l’ultima dimora del Maestro e il laboratorio dove ha composto e lasciato incompiuta la celebre Turandot. Primo appuntamento sabato, 13 maggio (alle 15 e 16.30), in occasione degli eventi organizzati per la Tappa del Giro d’Italia.

La casa e il giardino saranno aperti – come nella scorsa estate – per un ciclo di visite guidate con l’obiettivo di far conoscere questo patrimonio artistico e culturale a quante più persone possibili, coinvolgendo la cittadinanza, i turisti e gli appassionati in una visita fortemente emozionale. Il Villino, affacciato sulla Pineta di Ponente di Viareggio, costruito dagli architetti Pilotti e Severini tenendo conto delle idee e dei desideri del maestro, simboleggia infatti il modo domestico e tutto personale di interpretare stili, spazi e forme dell’abitare di Giacomo Puccini.

Questo luogo rappresenta inoltre il completamento del percorso fisico ed ideale che unisce i luoghi cari al Maestro Puccini sul territorio, dal Celle di Pescaglia alla Casa natale di Lucca, dalla Villa di Chiatri a quella di Torre del Lago, da lui stessi vissuti tanto da sentirne ancora oggi una sorta di magica presenza.

Il Villino è in fase di restauro. La Fondazione Giacomo Puccini ha stanziato risorse economiche che hanno permesso una serie di interventi per la messa in sicurezza dell’immobile, una campagna di indagini sull’edificio e il giardino, il rifacimento dei solai delle scale d’ingresso e del porticato e il restauro di porzioni delle facciate, primo passo di un più ampio progetto per il restauro completo dell’edificio, confidando nel supporto economico-finanziario di stakeholders nazionali ed internazionali, pubblici e privati, che consentirebbe di ultimare i lavori per il 2024, anno delle celebrazioni dei 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini.

Le visite guidate sono a cura della Fondazione Giacomo Puccini in collaborazione con associazioni del territorio, fra le quali l’Aci Lucca (sabato 10 giugno, visita esclusiva per soci) e l’Associazione Ville Borbone e dimore storiche della Versilia con la partecipazione degli studenti dell’ISI Piaggia di Viareggio e di altre scuole della Provincia. La villa sarà dunque aperta il sabato: 3 , 10, 17, 24 giugno. Poi 1, 8, 15, 22 e 29 luglio; 5 e 12 agosto, 2 e 9 settembre. Le visite - ad eccezione del 13 maggio - si svolgeranno nel pomeriggio secondo i seguenti turni: 15, 16, 17 e 18. Ogni visita ha una durata di circa 45 minuti. L’ingresso è gratuito e per partecipare alle visite è richiesta la prenotazione obbligatoria inviando una mail a [email protected] o telefonando al numero 0583 1900379.