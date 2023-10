"Dov’è finita la metà delle indennità di Murzi nel primo mandato?"

La consigliera Rachele Nardini torna a fare i conti in tasca al sindaco. Con una nuova rivelazione. "Nella prima metà del primo mandato – dice – essendo dipendente pubblico, avrebbe potuto percepire per legge solo la metà della sua indennità e ci risulta che l’abbia sempre versata nel fondo di solidarietà del Comune. Ma da quando è andato in pensione ( gennaio 2020) ha avuto diritto al 100% dell’indennità, ma nel fondo è finito solo il 50%. L’altro 50% dov’è finito? Sul programma elettorale del 2017 aveva scritto che non avrebbe percepito compensi. In ogni caso, non ha mai fatto “regali” o “beneficienza” al comune poiché per tutto il primo mandato ha fatto pagare ai cittadini 2750 euro al mese per l’assunzione del capo di gabinetto, suo cugino e persona di fiducia alla quale però non ha confermato l’incarico nel secondo mandato. Ad oggi il sindaco prende 3.613 euro lorde (2550 nette), il vice 1800 lordi (1350 nette) e gli assessori 1600 lordi (1250 nette) e dal 2024 potranno essere 4000 lordi per il sindaco, 2000 per il vice e 1800 per gli assessori".