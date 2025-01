Donne in rete contro la violenza. La città ospita il Consiglio nazionale

Prestigioso riconoscimento per la "Casa delle donne" di Viareggio. La sede dell’associazione, in via Marco Polo 6, il 18 e 19 gennaio ospiterà infatti il Consiglio nazionale di "DiRe - Donne in Rete contro la violenza", l’unica rete italiana a carattere nazionale di centri antiviolenza gestiti da associazioni di donne che affronta il tema della violenza maschile sulle donne e le disparità di potere tra uomini e donne nei diversi ambiti sociali. Nata nel 2008, l’associazione "DiRe", che vede la "Casa delle donne" di Viareggio tra le associazioni fondatrici, riunisce oggi più di 89 organizzazioni che gestiscono oltre 120 centri antiviolenza e più di 60 case rifugio in tutta Italia. In un anno oltre 23mila donne, insieme ai propri figli, sono state aiutate a uscire dalla violenza. La presidente della "Casa delle donne" Ersilia Raffaelli tra l’altro è consigliera di "DiRe", mentre la vice presidente Federica Lucchesi è parte del Collegio delle garanti.