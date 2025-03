“Donne di oggi“. Le leggi al femminile che hanno fatto la storia

Un pomeriggio di riflessione e di analisi sulle leggi promosse da donne e che hanno cambiato il volto dell’Italia, quello organizzato dalla Conferenza delle donne democratiche della Versilia insieme a Pd Versilia, che si terrà domani alle 17 alla Croce Verde. “Donne di oggi: le leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia“, condotta dalla portavoce di donne democratiche Versilia, Chiara Sacchetti, vedrà l’illustrazione da parte della presidente della Fondazione Jotti, Livia Turco, con la partecipazione della sindaca di Massarosa Simona Barsotti e della portavoce regionale della Conferenza donne democratiche Rossana Soffritti, del volume, frutto del lavoro di ricerca della fondazione stessa, dalla legge Noce Federici del 1950 alla legge Merlin del 1958 per la lotta alla prostituzione, alle leggi per i diritti dagli anni ’70 in poi. Fino ad arrivare ai giorni nostri, dove le donne sono sempre più impegnate, in politica, nella società e nelle istituzioni.