Una nottata di violenze in Versilia. “Quei due ci hanno stuprate”

Versilia, 24 novembre 2023 – Una notte d’inferno. Pestate a sangue, quanto meno. E forse, anche qualcosa di peggio. Vittime della nottata di follia sono due donne straniere, refertate con dieci giorni di prognosi a testa dopo essere state medicate al pronto soccorso dell’ospedale Versilia.

I fatti saranno ricostruiti nel dettaglio dalle forze dell’ordine, a cui le due donne hanno sporto denuncia per la violenza subita. Quel che è chiaro fin da adesso, è che a mettere le mani addosso alle due donne è stata una coppia di uomini, connazionali delle vittime, uno dei quali senza regolare permesso di soggiorno nel nostro Paese e che per questo motivo ieri è stato trasferito a Roma in un centro di rimpatrio.

I rapporti tra le vittime e i due uomini sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Manca l’antefatto della tragedia, che si è consumata nel momento in cui le due donne sono entrate in un alloggio nella disponibilità dei due uomini. Che a quel punto si sono trasformati in aguzzini. Il luogo del misfatto è un b&b versiliese, che le forze dell’ordine, e in particolare la polizia di stato, hanno ispezionato dopo la denuncia delle vittime.

L’hanno trovato totalmente messo a soqquadro, teatro ’perfetto’ di una violenza furibonda. E cosa ancor più agghiacciante, sul pavimento sono state trovate diverse tracce del sangue delel vittime.

Che dal canto loro, raccontano di aver subìto violenze che vanno oltre le botte: di essere state picchiate, abusate e infine stuprate. Quando sono riuscite ad andarsene, sono filate all’ospedale per farsi medicare. I dottori hanno riscontrato ferite guaribili in dieci giorni per entrambe le ragazze.

Nel frattempo , le forze dell’ordine si sono messe sulle tracce dei carnefici. Li hanno raggiunti e interrogati, con tanto di verifica dei permessi di soggiorno che ha portato a scoprire che uno dei due non aveva alcun titolo per stare qua. Stando a quanto trapela, nella loro versione dei fatti, alla base dello scatto di violenza ci sarebbe stato un litigio scaturito da motivazioni di natura economica. Tutte ipotesi da verificare e su cui gli inquirenti stanno facendo le opportune verifiche. Intanto, altre due donne sono finite all’ospedale, prede della furia e della violenza.

Daniele Mannocchi