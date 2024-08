"Donna non vidi mai simile a questa". Le eroine di Puccini

La rassegna “Nel Giardino di Villa Paolina” oltre alla musica propone in questa edizione spazi di approfondimento sempre nel segno di Giacomo Puccini di cui si ricorda il centenario della scomparsa. Ai concerti con gli artisti del Festival Puccini e in attesa degli ultimi due appuntamenti musicale dell’11 e 16 agosto 2024, si aggiunge un interessante appuntamento di approfondimento sulla poetica pucciniana. Questa sera alle 21 è in programma la conferenza “Donna non vidi mai simile a questa - Sguardi femminili e femministi sulle eroine di Puccini“ che vede protagoniste Teresa Cinque (scrittrice), Elisabetta Salvatori (foto, attrice e autrice), Marina Pierri (scrittrice e direttrice artistica) con il coordinamento di Giampaolo Simi.